Imaginate si no jugaban al fútbol: Riestra mostró cómo serían las otras vidas de sus jugadores

Deportivo Riestra llevó adelante una original y llamativa campaña en sus canales oficiales de redes sociales, en la que imaginó a sus futbolistas desempeñándose en distintos trabajos fuera del fútbol.

El caso que más impacto generó fue el del arquero Ignacio Arce, una de las grandes figuras del equipo y referente indiscutido del “Blanquinegro”.

En el reto propuesto por el club, el guardameta apareció caracterizado como vendedor de alfajores, en una escena cargada de humor y cercanía. La elección no pasó desapercibida entre los hinchas, que rápidamente viralizaron la imagen y celebraron la creatividad de la propuesta. Arce, habitual protagonista dentro del campo de juego por sus atajadas decisivas, se prestó al juego y se mostró cómodo en un rol completamente distinto, reforzando su identificación con el público.

Otro de los futbolistas destacados en la campaña fue Jonathan Carlos Herrera, centro delantero y máximo goleador de la institución. Según la imaginación del club, el atacante tendría una segunda vida como chef, un oficio que remite a la precisión, la creatividad y el instinto, cualidades que también lo definen dentro del área rival. La publicación lo mostró en un entorno gastronómico, despertando comentarios y bromas entre los seguidores.

Miguel Barbieri, por su parte, fue vinculado al trabajo de mecánico. La elección no fue casual: su perfil aguerrido, su fortaleza física y su capacidad para “arreglar” situaciones defensivas complicadas encajaron perfectamente con la idea. En la misma línea, Jonatan Goitía fue presentado como carnicero, en una clara alusión a su juego fuerte y su entrega en cada pelota disputada.

Alexander Díaz apareció caracterizado como médico, una figura asociada al cuidado y la responsabilidad, mientras que Cristian Paz fue imaginado como integrante de las fuerzas de seguridad, destacando su firmeza y carácter dentro del equipo. Por último, Pablo Monje fue relacionado con la albañilería, un oficio que simboliza esfuerzo, constancia y trabajo silencioso, valores muy presentes en la identidad de Deportivo Riestra.

La campaña fue celebrada por los hinchas y se destacó por su tono creativo y cercano, alejándose de los formatos tradicionales de comunicación.