La Justicia investigará durante el verano el origen del dinero de la mansión vinculada a Toviggino

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para establecer si hubo lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad en Pilar, adquirida por personas sin capacidad económica y vinculadas al tesorero de la AFA. El nombre de Pablo Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol.

Si bien al año judicial solo le restan dos días hábiles, el juez Aguinsky se abocará a trabajar en el expediente durante el mes de enero, por lo que decidió habilitar la feria judicial de verano para continuar con la investigación sin interrupciones.

Aguinsky apunta a determinar la posible existencia al delito precedente al lavado, es decir, de dónde surgieron los fondos que permitieron la adquisición de la propiedad y otros bienes asociados, además de dilucidar si los propietarios formales del inmueble actuaron como presuntos testaferros.

Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación.

El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real. El pedido del juez fue a instancia del fiscal Claudio Navas Rial.

El objeto

La mansión investigada cuenta con más de 105 mil metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. La propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también es titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda ubicada en un country de Pilar.

Según consta en la causa, Pantano y Conte compraron el inmueble en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Sin embargo, para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Tanto Pantano como Conte deberán presentarse a declarar ante el juez Aguinsky el próximo lunes 29 de diciembre a las 11 por videoconferencia. La citación se enmarca en un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que permite a los involucrados brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria. Esta será la primera vez que ofrezcan formalmente su versión de los hechos ante la Justicia.

Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la empresa que vendió la mansión, pertenece a Mauro Paz, expresidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.

Cómo viene y qué se espera

Durante un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores encontraron un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central, cuyo presidente es Claudio “Chiqui” Tapia, que llevaba el nombre de Toviggino. También se hallaron cédulas azules de varios vehículos que figuraban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis firme sobre cuál habría sido el delito que originó los fondos investigados. Sin embargo, en el expediente se mencionan cuatro hechos que fueron expuestos públicamente y que están bajo análisis.

Uno de ellos surge de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que dio origen a la causa, y se apoya en un mensaje publicado en marzo de 2024 por el exjugador de Boca Carlos Tevez en la red social X, donde aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.

Otro punto investigado es la presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido solicitados para el pago de servicios en el exterior pero desviados a cuevas financieras.

Finalmente, se analizan dos causas judiciales vinculadas a Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino y de su club Central Córdoba, relacionadas con una presunta usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas.

El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal. (NA)