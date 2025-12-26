Bahía Blanca se ubicó hoy como la tercera ciudad más calurosa del país

Bahía Blanca se ubicó este mediodía como la tercera ciudad más calurosa del país, de acuerdo con el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura alcanzó los 34,3 °C, mientras que el servicio Satelmet anticipó para este viernes una máxima de 39 °C.

Por encima de la ciudad se encontraron Villa Reynolds, con 34,4 °C, y San Juan, con 34,6 °C.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos, con vigencia durante la tarde y la noche de este viernes.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes precipitaciones en cortos períodos. Los acumulados de lluvia se estiman entre 20 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.

Respecto del viento, se prevén vientos del sector oeste, rotando al sudoeste, con velocidades de entre 30 y 45 km/h.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar circular durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas; cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles, postes, marquesinas ni carteles publicitarios.