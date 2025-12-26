Distinguieron a tres comercios por sus vidrieras navideñas

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca realizó esta mañana la premiación a los ganadores del Concurso "Vidrieras Navideñas", desarrollado en el marco del Plan Integral de Revitalización y Puesta en Valor del Área Céntrica, impulsado junto al Municipio.

En ese contexto, se anunció que los comercios ganadores fueron tres.

• El primer premio fue para "Luiggi Cosas Lindas" (avenida Arias 2333), dedicado a la venta de telas, mercería, antigüedades, decoración, bazar y vajilla antigua.

• El segundo lugar correspondió a "AP, Tienda de Aromas" (O’Higgins 15), comercio especializado en la venta de perfumes y difusores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

• En tanto, el tercer puesto fue para "La Química Industrial Bahiense", con locales en Moreno 2099 y Pilmaiquén 38, dedicada a la comercialización de productos de limpieza, ferretería y mantenimiento.

"Estamos muy conformes. De más está decir que este ha sido un año súper difícil, no solo para el sector comercial sino para todo el pueblo bahiense. Terminar el año con este concurso es un esfuerzo enorme y eso es algo que hay que poner en valor", expresó la presidenta de la Cámara de Comerciantes local, Mercedes Corbaz.

La dirigente destacó además que "no es un dato menor que Villa Rosas se haya llevado el primer premio. La participación estuvo abierta a todos los sectores comerciales, y eso fue lo más importante. Fue un lujo tener esas vidrieras".

"Pasamos y sobrellevamos un año muy difícil, y estas acciones que surgen desde el sector comercial tienen un valor enorme para todo el entramado social", aseguró.

Durante el acto se entregaron certificados de participación y, además, un monopatín eléctrico a Valeria Calá, una vecina que participó del concurso paralelo destinado al público, votando a través de un código QR.

Por su parte, el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, afirmó que "tal vez este haya sido el año más difícil de nuestra historia. Emociona ver que en lugares donde hubo más de un metro de agua hoy hay una vidriera decorada. Eso demuestra la capacidad que tiene Bahía Blanca para salir adelante".

"Vamos a seguir trabajando en este camino. El centro es el corazón de la ciudad, es donde la gente pulsa. Que vuelvan los paseos por el centro es importantísimo: comprar, disfrutar de la gastronomía, tomar un café o salir a cenar son cosas que hacen a la vida de la ciudad", concluyó.

"Las ventas navideñas estuvieron muy bien"

En relación al balance comercial, Corbaz señaló que "todavía no contamos con números concretos, pero podemos decir que la semana no fue mala. La verdad es que las ventas estuvieron muy bien".

De todos modos, aclaró que, en la comparación interanual, "este diciembre sigue estando por debajo de los niveles del año pasado".

"Todas las acciones sumaron muchísimo. No hubiese sido lo mismo sin La Noche de los Centros, sin el concurso de vidrieras o sin la extensión del horario de cierre. Fueron varias iniciativas que ayudaron a mitigar un año económico muy complicado y especial para Bahía Blanca después de la tragedia del 7 de marzo", finalizó Corbaz.