Reclamo de las provincias a Nación: Chubut irá a la justicia por una deuda millonaria

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que su provincia presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda de 51.000 millones de pesos que, según sostuvo, el Estado nacional mantiene con la caja previsional provincial.

La presentación formal se realizará este lunes 29 de diciembre a través de la Fiscalía de Estado de Chubut, en un paso que busca resolver una controversia que el mandatario ubica como acumulada desde hace años.

Torres explicó que la Provincia viene reclamando por este pasivo desde que asumió su gestión y aseguró que “estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017”.

Enfatizó que este reclamo no es reciente para Chubut, donde la caja jubilatoria está financiada con aportes locales y, según las autoridades provinciales, Nación incumplió con envíos comprometidos que afectan a los haberes previsionales.

Según detalló el gobernador, la falta de esos fondos llevó al Ejecutivo provincial a recurrir a la emisión de letras por cerca de 60.000 millones de pesos para pagar el medio aguinaldo de los trabajadores estatales, un atraso que generó protestas en organismos públicos en días previos.

Torres sostuvo que estas tensiones financieras forman parte de la urgencia de llevar el caso ante el máximo tribunal para buscar una solución definitiva. El reclamo de Chubut se suma a otros planteos similares en diversos distritos del país, donde existieron tensiones por fondos adeudados por el Estado nacional. (con información de 26 noticias)