Kicillof propuso armar un frente político opositor: “Hay que invitar a todos los sectores”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei, pero además convocó a todos los sectores opositores a reunirse en la construcción de un proyecto común. Lo hizo en la presentación de un espacio del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el mandatario provincial.

“Hay una necesidad, por eso la convocatoria”, indicó Kicillof al tiempo que hizo hincapié en que hay que “invitar a todos los sectores”. “No hay que encerrarse ni achicarse, hay que ampliar”, remarcó el Gobernador.

“Hay dirigentes que participaron de experiencias fallidas antes de esto y hay que invitarlas a participar. No es por amor, pero hagámoslo por lo que sea", enfatizó.

Uno de los momentos más destacables del discurso fue cuando se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner y lo utilizó para cuestionar al gobierno de Milei. “Armaron otro show judicial con Cristina para distraer de este desastre”, aseguró Kicillof.

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“El modelo de Milei no es un fracaso, es una calamidad”, remarcó el mandatario provincial en la Presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).

“Hay un gran rechazo, pero lo que hace falta pensar es por la positiva, un proyecto”, indicó el Gobernador en referencia a la convocatoria a distintos sectores de la oposición.

“Yo los invito a dejar de mirar las encuestas y las columnas de opinión de los diarios. Los invito a ir al barrio, a la fábrica, a la escuela, a los claustros, ir a buscar donde está ese potencial, esa capacidad que tiene el peronismo y que hay que despertar”, apuntó Kicillof.

“Esto tiene que ser federal. Es una invitación a que en todos los rincones del país se despierten las células dormidas, se conecten y empecemos a pensar un país”, expresó el gobernador bonaerense. Y añadió: “Es una convocatoria a militar, a hacer política, a animarse a discutir. Uno tiene que estar dispuesto a pelear por lo que piensa. No nos vamos a asustar porque alguien nos diga una barbaridad o nos grabe con una camarita”

El lanzamiento del “think tank” del Gobernador tuvo a Kicillof como principal orador, pero estuvieron presentes varias figuras de su gabinete, como los ministros provinciales de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Seguridad, Javier Alonso, además de varios intendentes, entre ellos el platense Julio Alak. (con información de TN)