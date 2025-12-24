La escatológica confesión de Álvarez Agis en su paso por el Ministerio de Economía

El economista, Emmanuel Álvarez Agis, confesó que “abrazó inodoros” y “vomitó” en el Ministerio de Economía en medio de una corrida cambiara en virtud del nerviosismo que le generaba esa situación.

“Yo abracé inodoros en el ministerio de Economía. En corridas cambiaras, he ido a vomitar al baño”, señaló el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof.

En tono jocoso durante un stream, Alvarez Agís confesó la presión que se siente en la función pública. “Vomité y sin haber tomado nada. Solo mirando la pantalla”, agregó.

El profesional señaló que a partir de esa experiencia tiene un respeto especial por quienes asumen la función pública.

“Yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide ir a la función pública a tratar de arreglar esto. Porque la verdad hay un componente, más allá del partido y de la ideología que tengas, en el que estás arriesgando tu persona, tu prestigio personal y tu profesionalismo para un país que es un toro muy difícil de domar”, subrayó. (NA)