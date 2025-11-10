Milei criticó al economista Álvarez Agis porque propuso un impuesto al efectivo: “Kirchnerista=ladrón”
El Presidente cruzó la iniciativa de quien fuera viceministro de Kicillof durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
El presidente Javier Milei criticó al economista, Emmanuel Álvarez Agis. luego de que propusiera cobrar un impuesto al efectivo: "Kirchnerista=ladrón". Milei cruzó la iniciativa de quien fuera segundo de Axel Kicillof durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.
El economista propuso: "Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera tal de que sea el consumidor el que induzca al comercio a blanquearse. Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900".
El Presidente lo cuestionó, en su cuenta de X: "Kirchnerista = ladrón. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero". (TN)