Milei criticó al economista Álvarez Agis porque propuso un impuesto al efectivo: “Kirchnerista=ladrón”

El presidente Javier Milei criticó al economista, Emmanuel Álvarez Agis. luego de que propusiera cobrar un impuesto al efectivo: "Kirchnerista=ladrón". Milei cruzó la iniciativa de quien fuera segundo de Axel Kicillof durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

El economista propuso: "Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera tal de que sea el consumidor el que induzca al comercio a blanquearse. Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900".

El Presidente lo cuestionó, en su cuenta de X: "Kirchnerista = ladrón. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes decidan cuánto y en qué gastar tu dinero". (TN)