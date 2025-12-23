El CD rosaleño aprobó una suba en la tasa municipal que ronda el 20%

Antes del llamado a los mayores contribuyentes, los concejales rosaleños aprobaron, en primera instancia, una suba que ronda el 20% para la tasa municipal.

También permitieron que el Ejecutivo tenga la posibilidad de hacer ajustes, considerando los datos de inflación emitidos a lo largo del próximo año por el CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina).

Mientras, sobre tablas, la mayoría de los ediles no aprobó el pedido de la actual gestión del gobierno comunal para la creación de una tasa de Protección Ciudadana.

La administración de Rodrigo Aristimuño había elevado un pedido de aumento para la Tasa de Servicios Urbanos superior al 30% y un 60% para Pehuen Co, además de 40% para el Estacionamiento Medido y Pago.