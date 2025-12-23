Bahía Blanca | Martes, 23 de diciembre

Punta Alta.

Chocaron una moto robada contra la puerta de una casa

La dejaron abandonada.

La Policía de Punta Alta informó que ayer se recuperó una moto que había sido denunciada como robada.

El hallazgo fue en San Martín al 900, donde un motociclista chocó contra la puerta de madera del tapial de una casa y huyó a pie, abandonando el rodado en el lugar.

La moto de 110cc estaba sin patente colocada. Por la numeración de su motor, se constató que tenía un pedido de secuestro activo del pasado 18 de diciembre.

Según la denuncia, había sido sustraída de Chacabuco al 200, en el barrio Ciudad Atlántida.

