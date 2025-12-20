Las causas por el “contrato sexual” entre amantes van camino al archivo

Los encuentros sexuales comenzaron en 2019 y en enero de 2023 se desató el escándalo.

A principios de este año salió a la luz un caso de graves denuncias cruzadas entre dos examantes, que incluye una presunta violación, versiones al parecer falsas y el riesgo que corrió uno de los involucrados de contagiarse de una enfermedad venérea.

Sin embargo, casi un año después, las investigaciones se encaminarían a ser archivadas.

De hecho, en los últimos días la fiscalía dictaminó ese destino para uno de los expedientes iniciado luego de que el hombre denunciara a la mujer por falsa denuncia, falso testimonio y propagación de enfermedad.

En resumidas cuentas, para determinar la medida, la fiscal Marina Lara consideró que los hechos denunciados por el examante de la denunciada "no constituyen delito".

Al respecto, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 de esta ciudad entendió que no se acreditaron los elementos "típicos" de la figura legal mencionada.

Trascendió que, a raíz del archivo de la causa por falsa denuncia, también podría ser archivada la otra Investigación Penal Preparatoria (IPP), por el supuesto abuso sexual con acceso carnal que habría consumado el hombre, según la denuncia de la mujer.

No obstante, a principios de esta semana el fiscal de delitos sexuales Diego Torres, a cargo de esa causa, confirmó a La Nueva. que al menos hasta ahora no archivó las actuaciones en cuestión.

La disputa tiene como protagonistas a una mujer portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y a un hombre, quienes durante años mantuvieron una relación consensuada de índole únicamente sexual.

Por un lado ella denunció a su excompañero por supuestamente haberla violado y transmitido el VIH, en tanto que él presentó cargos contra la denunciante y testigos de ella por los delitos de falsa denuncia, propagación de enfermedad y falso testimonio.

El investigado agravió a su examante por falsa denuncia al negar la violación y afirmar que los actos sexuales fueron consensuados.

En el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, él aseguró que tampoco la contagió del virus porque se acreditó que no es portador de la enfermedad.

Además denunció por el delito de falso testimonio a dos “amigas” de la mujer infectada, quienes declararon en la causa como testigos, al parecer “cómplices” de la supuesta víctima del abuso sexual.

Sólo sexo

Todo empezó en 2019, cuando los amantes aceptaron el "contrato": una relación consensuada de carácter únicamente sexual.

Unos 4 meses después de la primera cita, la mujer se enteró de que es portadora del VIH. Si bien rápidamente recibió tratamiento médico, le ocultó a su amante su condición de salud y siguió manteniendo relaciones sexuales con él sin protección durante “al menos un año”.

En 2022 se dejaron de ver y dieron por terminados los encuentros.

Transcurrió más de un año de esta situación cuando la mujer, en enero de 2023, denunció a su examante porque presuntamente la había forzado a tener relaciones y posteriormente también lo señaló como la persona que le transmitió el VIH.

Al presunto abusador se le practicaron pruebas del VIH después de que se le informara sobre la declaración brindada por su denunciante durante un peritaje en febrero de 2024, en el que ella aseguró que él le había transmitido el virus.

Pero los resultados de los análisis fueron negativos.

Según la versión del sospechoso, en los primeros actos sexuales con su compañera usaron protección (preservativos masculinos), aunque con el paso del tiempo y después de acordarlo entre ambos, dejaron de cuidarse.

De acuerdo con la denuncia del hombre, la mujer denunciada y sus “testigos cómplices de esta maniobra delictiva informaron un día y una hora de los hechos”.

El involucrado “acompañó prueba de que dicho día y hora se encontraba en otro lugar, compartiendo en familia”.

“Él nunca mantuvo una relación sexual con ella en contra de su voluntad ni la amenazó; tampoco ejerció violencia de ningún tipo contra ella porque no es una persona violenta”, dijo la defensa del hombre.

Una posible apelación

Apelación. Frente a este contexto, Francisco Favrat, abogado del hombre, evalúa apelar el archivo de la causa por falsa denuncia que radicó su cliente.

Protagonistas. El denunciado tiene unos 50 años y la mujer, aproximadamente 45. Se conocieron por amigos en común e intensificaron el contacto a través de las redes sociales.

Testigo. Una testigo aportada por la mujer afirmó que el hombre contagió a su amiga de VIH “porque ella estuvo solo con él".