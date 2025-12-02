Chocaron dos autos en el centro y uno de ellos impactó luego contra un local

Dos automóviles colisionaron este lunes por la noche en Alvarado y 11 de Abril y uno de ellos acabó subido a la vereda y contra un local comercial.

El hecho se registró sobre las 21, por motivos que están siendo investigados ya que la esquina cuenta con semáforos. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos pese a tratarse de una esquina muy transitada.

Los protagonistas fueron un Peugeot 306, conducido por María de los Ángeles Carracedo, de 42 años, quien iba acompañada por su hijo de 4 y se dirigía por 11 de abril. Y un Honda City, al mando de Milagros Gallardo, de 28, quien iba por Alvarado y terminó contra el local Artesalandia.

Ambas conductoras fueron sometidas al correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas, personal de Defensa Civil, de Tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias.