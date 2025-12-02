Piden 35 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su nieta

El fiscal Marcelo Romero Jardín pidió hoy 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta en nuestra ciudad, en el marco del juicio oral que se realiza en Estomba 34.

Según la investigación de la UFIJ N° 14, los delitos se cometieron entre 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años de edad y su madre la dejaba al cuidado del hombre porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos sucedieron en dos domicilios donde vivía el abuelo en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas.

La acusación, según la prueba reunida, cree que el acusado tocó a la menor en sus partes íntimas, la accedió de manera carnal y le mostró videos pornográficos, valiéndose de la inmadurez sexual y corta edad de la niña.

El hombre -a quien no se identifica para preservar a la víctima- llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y la convivencia), abuso sexual gravemente ultrajante agravado (vinculo y convivencia) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (vínculo), todos delitos en concurso real con corrupción de menores.

El fallo, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, se conocerá el martes próximo, en horas de mediodía.