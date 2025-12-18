Remanentes de guerra: un artefacto explosivo mató a tres niños en el norte de Ruanda

Al menos tres niños perdieron la vida tras la explosión de un artefacto en una aldea rural del norte de Ruanda, según confirmaron fuentes policiales y autoridades locales. El trágico suceso tuvo lugar en el sector de Cyumba, perteneciente al distrito de Gicumbi, una zona fronteriza con Uganda.

Las primeras investigaciones indican que los menores se encontraban recolectando leña en un bosque cercano cuando hallaron accidentalmente munición sin detonar. Al manipular el objeto, este se activó de forma inmediata, provocando la muerte de los tres niños en el acto.

El peligro de los remanentes de guerra

El alcalde del distrito de Gicumbi, Emmanuel Nzabonimpa, explicó que el artefacto podría ser un vestigio de los conflictos bélicos que atravesó la región durante la década de 1990.

Este incidente vuelve a poner de manifiesto el peligro latente de los remanentes explosivos de guerra en el continente africano, los cuales continúan cobrando víctimas civiles décadas después de finalizados los enfrentamientos armados. (NA)