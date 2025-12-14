Balotaje en chile: izquierda y ultraderecha polarizan la elección presidencial

Chile se prepara para una jornada electoral decisiva este domingo, donde se definirá a su próximo presidente en un balotaje que enfrenta a dos figuras que representan los extremos del espectro político: la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Ambos candidatos, provenientes de fuera del centro político tradicional que dominó el país en las últimas dos décadas, competirán por el periodo 2026-2030, en la primera elección presidencial chilena con voto obligatorio que definirá al nuevo mandatario de entre casi 16 millones de personas habilitadas para votar.

Los resultados de la primera vuelta

El 16 de noviembre pasado, Jara (militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo) se impuso por un estrecho margen con el 26,8% de los votos, seguida de cerca por Kast (fundador del Partido Republicano), quien obtuvo el 23,9% de las preferencias.

Aunque los sondeos de opinión sugieren que Kast podría quedarse con el máximo puesto del Ejecutivo, la campaña de segunda vuelta se ha centrado en movilizar a los indecisos y captar los votos de los eliminados.

Cierre de campaña y controversia

Los candidatos cerraron sus campañas en ciudades estratégicas, reforzando sus mensajes clave:

José Antonio Kast, quien se postula por tercera vez, concluyó su campaña en Temuco (Región de La Araucanía), un bastión donde promueve un discurso de mano dura frente al conflicto mapuche. Desde allí, el candidato enfocó sus críticas en la gestión del Gobierno de Gabriel Boric.

Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Boric, cerró en Coquimbo, prometiendo "medidas concretas" contra la inseguridad y mejoras económicas para el poder adquisitivo de los chilenos.

El debate final estuvo marcado por la insistencia de Jara en que Kast clarificara sus propuestas más polémicas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares y un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares.

El factor Franco Parisi

El camino al balotaje estuvo condicionado por el inesperado tercer lugar de Franco Parisi (Partido de la Gente), quien obtuvo el 19,71% de los votos. Aunque otros candidatos, como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, aseguraron su respaldo a Kast, Parisi evitó un alineamiento automático, identificando a su partido como "ni facho ni comunacho".

Tras una consulta a sus votantes, el 78% de los participantes se volcó hacia el voto blanco o nulo, lo que, según analistas como Rodrigo Karmy, convierte a Parisi en una suerte de "tercer participante" en el balotaje, cuyos votantes volátiles serán cruciales para inclinar la balanza. (NA)