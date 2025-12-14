Bella Vista o Huracán. ¿Quién se pondrá la corona en la máxima división de la Liga del Sur?

Esta tarde se conocerá al campeón de la máxima división de la Liga del Sur. Bella Vista y Huracán estarán frente a frente en la gran final de la temporada 2025.

El cotejo comenzará a las 17, se jugará en cancha de Villa Mitre y Marcos Gómez será el árbitro principal.

En caso de empate en los 90 minutos, serán necesarios penales para definir al mejor del año.

Con distintos presentes, pero con la misma ilusión, el Gallego y el Globo irán por toda la gloria.

"Estoy viviendo sensaciones muy linda porque esto es algo que no viví nunca en estos 4 o 5 años que llevo jugando en Primera. Y tenemos un grupo bárbaro, un plantel con grandísimas personas y buenísimos jugadores. Se disfrutó cada entrenamiento y estamos todos enchufados en que podemos hacer un gran partido. Tenemos que hacer el último esfuerzo y ojalá podamos ganar la final", sostuvo José Parra, el mediocampista central de Huracán, de enorme temporada.

"Llegamos con muchas ganas a esta gran final. Ojalá podamos darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. Trataremos de hacer un partido perfecto para ganar el campeonato. Sabemos que tenemos la posibilidad de estar otra vez en lo más alto de la Liga del Sur, una competencia siempre muy competitiva en la que cualquiera le gana a cualquiera. Deseamos ponerle el broche de oro al proceso que lleva adelante el club con mayoría de jugadores del club", sostuvo Rodrigo Gómez, uno de los mejores valores de Bella Vista.

Así llegan

Bella Vista se quedó con el Apertura. Ganó la fase regular y luego se impuso en los playoffs ante Huracán por penales (1-1 en los 90 minutos) y ante Liniers (3-1).

Huracán obtuvo el Clausura. También terminó como el número 1 en la etapa regular. En playoff, venció a Libertad (4-1) y perdió por penales en su cancha ante Liniers (1-1 en los 90m.). Pero en la final extra --cancha de Villa Mitre-- se tomó revancha ante el chivo desde los 12 pasos, tras igualar 1 a 1 en el período regular.

En el año, el Gallego y el Globo se enfrentaron 5 veces.

En el Apertura, Huracán se impuso 1 a 0 en el Bule, con gol de Tomás Segovia.

Y la segunda rueda, Bella Vista ganó 3 a 0 en cancha de Pacífico, con goles de Santiago Llanos --2-- y Mariano Sacomani.

En playoffs, empataron 1 a 1 y el albiverde ganó por penales 5 a 4. Felipe Pérez Manghi facturó para el Globo y Agustín Reule para el Gallego.

En el Clausura, Huracán volvió a ganar por 1 a 0, con tanto de Franco Pane.

Y en el último cotejo, el conjunto de Mauro Brunelli se impuso 2 a 1 en la Loma, con goles de Tomás Segovia y Brian Scalco. Gabino Belleggía anotó para los de la Loma.