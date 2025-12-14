El puerto se consolida como el eje estratégico de Vaca Muerta

La infraestructura y las capacidades logísticas, consolidan al puerto de Bahía Blanca como un eslabón clave en la cadena de valor de la industria petroquímica, química y energética de Argentina, así como en el comercio exterior.

Y así lo evidencia la inversión superior a los u$s30 millones con la que se puso en marcha el sistema de derivación de Oldelval y Trafigura, que consolida al puerto como la principal salida atlántica para el petróleo neuquino.

El Puerto de Bahía Blanca ha reafirmado su papel como una terminal clave para el petróleo proveniente de Neuquén. Recientemente, ha fortalecido de manera crucial su infraestructura para el manejo y despacho de hidrocarburos, consolidando su posición como una terminal energética estratégica dentro del corredor de exportación que une la producción neuquina con el Atlántico.

El complejo portuario está preparado para acompañar el aumento proyectado de producción de crudo de Vaca Muerta en los próximos años, un desarrollo que ya se considera fundamental: se proyecta que en los próximos dos años, el 70% del crudo que exporte Argentina saldrá por el estuario de Bahía Blanca.

La clave de este fortalecimiento reside en la habilitación del sistema de derivación de la Unidad de Almacenamiento y Mezcla (UAM) de Trafigura. Esta obra, desarrollada por Oleoductos del Valle (Oldelval) y Trafigura, implicó una inversión que superó los 33 millones de dólares y se considera un hito estratégico que optimiza el sistema de transporte de crudo.

El nuevo oleoducto de derivación, de 11 kilómetros de extensión, conecta directamente la red de Oldelval, que transporta el crudo de Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina, con las instalaciones de Trafigura. Con una capacidad de transporte de hasta 24.000 metros cúbicos diarios, el proyecto le brinda a Trafigura dos rutas independientes de abastecimiento de crudo.

Esta doble conexión es vital, ya que mejora la redundancia operativa, incrementa la capacidad de despacho y garantiza mayor flexibilidad logística para abastecer el mercado interno o las cargas de exportación.

Salida directa

La obra permite recibir petróleo tanto para el procesamiento local en la refinería “Dr. Ricardo Elicabe” como para la exportación a buques tanque por Posta de Inflamables 3 dentro del área de Puerto Galván.

De esta manera, el puerto amplía su capacidad para recibir y despachar petróleo destinado a la exportación internacional.

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca se destacó que la finalización de este proyecto “potencia el desarrollo logístico y energético de la región, mejora la seguridad operativa y fortalece la infraestructura portuaria”.

El nuevo ducto fortalece la salida al Atlántico, aspecto clave para las crecientes exportaciones de crudo, y se alinea con el objetivo de una cuenca integrada y eficiente en la evacuación de crudo hacia el Atlántico.

El Puerto de Bahía Blanca no solo se enfoca en hidrocarburos, sino que mantiene una posición diversificada al manejar petróleo, petroquímicos, cereales y contenedores.

Esta diversidad lo convierte en un puerto único en su tipo y le permite equilibrar el crecimiento en distintos sectores.

Entre los proyectos futuros, destacan nuevas iniciativas en la separación de gases, el desarrollo de más plantas petroquímicas y la ampliación de las capacidades logísticas para manejar mayores volúmenes de exportación.

“Estamos comprometidos con fortalecer nuestro puerto como un nodo estratégico para el desarrollo industrial del país. Nuestra diversificación nos permite adaptarnos a las demandas de distintos sectores y seguir impulsando el crecimiento regional”, señaló Santiago Mandolesi Burgos, actual presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Con inversiones sostenidas, una visión integradora y una ubicación estratégica, el Puerto de Bahía Blanca reafirmó que es un motor clave para la economía de Argentina y el desarrollo de Vaca Muerta.