De aquel primer yacimiento a este presente prometedor

Cada 13 de diciembre se celebra el Día del Petróleo en Argentina en conmemoración al descubrimiento del primer yacimiento petrolero en el país. A partir de allí, de la primera fuente de energía de nuestro país, surge también el Día de las Energías, que actualmente obliga a todas las ramas de nuestra matiz energética.

Ese hallazgo propiamente dicho fue en 1907 en Comodoro Rivadavia, Chubut, que en ese momento era una pequeño poblado de unas 50 familias pero tras el descubrimiento se convirtió en un polo del desarrollo.

El 13 de diciembre un equipo de perforación que trabajaba en la búsqueda de agua en la zona encontró a unos 540 metros de profundidad un líquido aceitoso, que luego se confirmaría eran hidrocarburos.

Inmediatamente se comunicó la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia económica, política y social de la Nación.

Ni bien conoció la noticia, el entonces presidente de la Nación José Figueroa Alcorta decretó "una reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como centro el de la población de Comodoro Rivadavia". Así protegió los recursos de petróleo encontrados.

Unos cinco años después, el 29 de octubre de 1918, el equipo Patria, dirigido por el ingeniero Enrique Cánepa, descubrió a unos 100 kilómetros de Neuquén y a 605 metros de profundidad una nueva reversa de hidrocarburos. El lugar había sido señalado por el geólogo alemán Juan Keidel y posteriormente se bautizó como Plaza Huincul.

Luego de estos hallazgos, el general Enrique Mosconi impulsó en 1922 la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera nacional dedicada a la explotación, el refino y la comercialización.

Tiempo después, el Poder Ejecutivo decidió por decreto, el 30 de diciembre de 1929, crear el Instituto del Petróleo, manifestando así la firme decisión de defender el petróleo nacional.

El petróleo es un recurso fundamental de las sociedades y resulta imprescindible para la dinámica de nuestra civilización. Participa con el 35% en la matriz energética mundial, pero lo más significativo es que el 95% del transporte se mueve con derivados de este hidrocarburo.

En la actualidad, la Argentina tiene una nueva gran oportunidad para el desarrollo de los hidrocarburos: el no convencional. Según los estudios internacionales más prestigiosos, nuestro país se ubica en el segundo lugar a nivel mundial por sus recursos no convencionales de gas y cuarto en relación con el petróleo.

Ese gran potencial nos abre un nuevo escenario para lograr el autoabastecimiento y consolidar la soberanía energética que nos garantice un crecimiento sustentable.

Sin ir más lejos, Vaca Muerta tiene potencial para abastecer al país por 200 años. Con la infraestructura existente, podría alcanzar los 140 millones de metros cúbicos de gas para 2030.

La formación geológica de Vaca Muerta, ubicada en la cuenca Neuquina, se ha consolidado como el eje central de la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina. Vaca Muerta, que tiene una superficie de unos 30.000 kilómetros cuadrados y alberga las segundas reservas mundiales de gas y las cuartas de petróleo no convencional, ha brindado excelentes resultados en producción, eficiencia e inversiones.

El desarrollo de Vaca Muerta no solo fortalece la economía nacional, sino que también genera empleo, impulsa el crecimiento regional y posiciona al país como un referente en la transición hacia fuentes de energía más eficientes.

En este Día Nacional del Petróleo, recordamos la importancia de continuar trabajando por un desarrollo energético que beneficie a las generaciones presentes y futuras, y reafirmamos el compromiso de proteger este valioso recurso estratégico para el país.