El fin de año llega con un nuevo capítulo de tirantez  

La pirotecnia política entre la Casa Rosada y la Gobernación bonaerense de calle 6 no cede. Definitivamente, aunque algunos pretendan disimularlo, la prematura carrera electoral hacia 2027 ya comenzó. Tal vez los chisporroteos que se vienen dando a nivel nacional, como en la mayoría de los municipios que conforman la provincia sean también parte del guión.

Cuando todavía resta una semana y media de días hábiles antes de los festejos navideños, podría asegurarse que 2026 será un año de tránsito, cargado de polémicas políticas por modificaciones estructurales como la ley de reforma laboral, en medio de la crisis económica y muchos vaivenes emocionales de una sociedad que aún mantiene intacto el tamaño de problemas cotidianos.

Al final diputados y senadores bonaerenses terminaron aprobando el pack de tres leyes económicas del paquete fiscal que reclamaba el gobernador Axel Kicillof después de largas jornadas de ásperas negociaciones e intercambios de favores políticos entre el oficialismo y buena parte de la oposición legislativa.

Sólo aquellos libertarios que responden a directivas del presidente Javier Milei pusieron el grito en el cielo. Se supone que sin aval legislativo para la autorización de deuda por hasta US$3 mil millones (denominado técnicamente como “Ley de Financiamiento”) tanto la administración central de la PBA como la de numerosos intendentes podría quedar sobre un peligroso precipicio presupuestario para afrontar económicamente el final de año.

Una película de suspenso que termina provocando intranquilidad en épocas de vacas flacas. Tanto el sindicalismo docente y estatal como los jefes comunales (dicha ley contemplaba una suma fija de $350 mil millones para ser repartidos entre los 135 municipios) ante urgencias de gestión como afrontar en tiempo oportuno el aguinaldo, además de otros compromisos salariales. Pero el gobierno nacional ya le advirtió al Gobernador que tiene la facultad de autorizar o no la toma de deuda externa.

Los libertarios procuraron instalar la idea de que la PBA no cumple con la ley de responsabilidad fiscal y por lo tanto, es bastante posible que no se autorice la totalidad del financiamiento requerido.

En otras palabras, la estrategia de la Rosada podría ser darle un Ok para un financiamiento corto, suficiente para pagar vencimientos de deudas por préstamos que contrajo la gestión de María Eugenia Vidal, pero con escaso margen para gestionar políticamente.

Por cuerda separada, el “Plan canje” de cargos jerárquicos en organismos de control del Estado bonaerense, como puede ser el caso del reparto de espacios de poder entre negociadores gubernamentales y actores legislativos del arco opositor para ocupar asientos en el directorio para el Banco Provincia -entre ellos, el exdiputado tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno y el alcalde de Tornquist, Sergio Bordoni- es calificado como una “beca de lujo” para no pocos intérpretes libertarios modificando parcialmente algunos parámetros de análisis

“La gestión de Milei tampoco está exenta a la hora de premiar con cargos nacionales a exfuncionarios del PRO. Canturrean contra la casta pero son uno de los gobiernos más investigados por supuestos casos de corrupción en tan poco tiempo”, responden desde el PJ, no sin agregar que “encima durante dos años, el Gobierno liberal se dedicó a desfinanciar a la Provincia, agravando viejas problemas estructurales por ausencia total de inversión", concluyen desde el entorno del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

En medio de extendidas negociaciones, discrepancias y reacomodamientos en todos los espacios con representación política el Senado bonaerense se mantiene una tensa vigilia en torno a la definitiva elección de autoridades para el próximo período legislativo.

El método de alerta de tormentas por desacuerdos internos dentro de la vecindad del kirchnerismo alargó la definición por la jefatura del bloque prontamente a llamarse Fuerza Patria, como también el nombramiento de un legislador para ocupar la relevante vicepresidencia primera de la Cámara Alta.

Esa designación adquiere particular interés en el universo PJ ya que se trata del tercer lugar en la línea sucesoria gubernamental detrás de la vicegobernadora Verónica Magario. La titularidad de la bancada oficialista tampoco es un tema menor tras el alejamiento de Teresa García, que mudó su banca al Congreso nacional.

Quien sea nominado deberá conducir un conjunto de nuevos senadores electos y otros con mandato vigente, pero que en su gran mayoría tienen un elevado perfil político y fuertes posicionamientos personales.

Ese bien podría ser el caso de senadores que recientemente prestaron juramento como Malena Galmarini, Mario Ishii, Fernanda Raverta y Sergio Berni, entre otros integrantes de la bancada.

En definitiva, el Gobernador sigue lejos de codearse con alegrías políticas ya que no consigue acercar posiciones dentro de su coalición. Apenas consiguió un analgésico para superar los dolores de cabeza de estos días.

Claro que tampoco la oposición política pudo evitar zancadillas domésticas, en buena medida por “facturas impagas” dentro de la sociedad electoral que conforman La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia.