Empieza la disputa por la Reforma Laboral y su debate

El senador nacional Agustín Monteverde fue contundente al afirmar que "la Argentina no tiene empleo en blanco" y que el país logró el fenómeno de "salarios pobres pero costos laborales altísimos".

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el legislador dio detalles de una propuesta de reforma laboral de su autoría que busca revertir este panorama, argumentando que la prioridad del proyecto es "defender el trabajo de los argentinos" a través de un "cambio histórico" que promueva la modernización y la dinamización del empleo.

Uno de los pilares centrales de la iniciativa -explicó-, es el intento de "acabar con la industria del juicio que tanto daño le está haciendo al país", citando casos como el del restaurante Piegari, donde empresas "están a punto de cerrar por indemnizaciones horripilantes que se están concediendo" debido a la forma en que se aplican las multas.

No obstante, Monteverde aseguró que "el régimen de indemnizaciones sigue siendo el de siempre, el de un salario por año trabajado, así que no hay nada que quede afectado en ese sentido".

Prelación de convenios y promoción de PyMEs

La propuesta introduce medidas concretas para la promoción del empleo y la adaptación de las normativas a la realidad productiva. Un cambio fundamental es la nueva jerarquía en las negociaciones colectivas, donde se establece la "prelación de los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor". Esto implica que un acuerdo por empresa prevalecerá sobre un convenio provincial o nacional.

Monteverde sostuvo que la modificación es crucial para respetar la problemática particular de cada negocio, ya que "la productividad no es la misma de empresa a empresa". El objetivo es evitar que a una PyME se le apliquen condiciones que son propias de las economías de escala de las grandes empresas, lo que podría resultar "literalmente destructivo".

Para impulsar la formalización, el proyecto contempla una "baja significativa de las contribuciones patronales", las cuales descienden a niveles de entre el 2 y 3%, y un "blanqueo laboral realmente muy inteligente donde se condonan deudas y se dan se conceden hasta 60 meses de reconocimiento previsional a los trabajadores que se blanquean", un gesto que, según el senador, es en "protección de los trabajadores".

Nuevas herramientas y marcos legales

La reforma incorpora herramientas que buscan mejorar la organización del trabajo, tales como el "banco de horas" para flexibilidad horaria y las "vacaciones flexibles", permitiendo la distribución del descanso anual con un mínimo de siete días garantizado.

Además, el proyecto dota de un marco legal a los "trabajadores que trabajan con plataforma" tecnológicas, consagrando la independencia que "era lo que requerían, era lo que pedían estos trabajadores". Se suma a esto la creación de un "fondo del cese laboral", una medida "importantísima" que brindará garantías al trabajador al asegurar los fondos necesarios para cumplir con la indemnización en caso de despido sin justa causa.

Finalmente, el senador defendió la decisión de mantener el aporte solidario en los convenios: “Aunque se trata de un tema menor en la complejidad del problema laboral, no se debe empantanar ese proceso de cambio que también contempla bajas impositivas importantes, como la eliminación de ciertos impuestos internos que grabarían a los automotores”. (N/A)