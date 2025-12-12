Allanamiento en Punta Alta: cómo llegaron a secuestrar un ladrillo de cocaína

Un ladrillo de más de un kilo de cocaína, envuelto en papel amarillo y con la inscripción de Rey del Sur y el logo de un león, se secuestró durante un allanamiento que concluyó esta madrugada en una vivienda de Punta Alta.

El operativo, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero y por orden de la jueza interina Marisa Promé, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2, se dio en un domicilio de 12 de Octubre al 700.

En ese marco la Policía detuvo a Daniel Ezequiel Podjelski, quien está bajo sospecha de ser vendedor de drogas.

¿Cómo llegaron a ese domicilio? Fue por derivación de otra causa, en la cual se detectaron comunicaciones de parte de un contacto denominado John Lemon, en clara infracción a la Ley 23.737.

Los investigadores establecieron que en conversaciones de marzo del año pasado, ese usuario organiza puntos de encuentro y se refiere al valor del gramo en 14 mil pesos, entre otras charlas que aluden al comercio de narcóticos.

De las tareas investigativas se pudo establecer que el usuario de ese dispositivo telefónico era Podjelski y que tenía domicilio en 12 de octubre al 700 de Punta Alta.

A esto se agregaron dos denuncias, presentadas este año, que daban cuenta de que en esa misma casa se vendían drogas, por lo que se dispusieron tareas de vigilancia que dieron resultado positivo, en cuanto a maniobras compatibles con el delito.

Durante el allanamiento, además del pan de cocaína de 1.258,4 gramos, secuestraron 59 gramos de marihuana, 11 celulares, un CPU, un DVR, 390.000 pesos en efectivo, una tarjeta de memoria, una balanza de precisión, bicarbonato de sodio, recortes de nylon y anotaciones.

Podjelski quedó aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas.