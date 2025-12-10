La conformación del Concejo Deliberante, desde hoy

En la sesión preparatoria llevada a cabo esta mañana, se dispuso la nueva conformación del Concejo Deliberante de Coronel Rosales.

Hubo quienes asumieron y otros que renovaron su juramento, tras los resultados obtenidos en las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre.

El encuentro fue presidido por el intendente Rodrigo Aristimiño, acompañado por autoridades civiles y militares, y público en general.

De acuerdo a la votación realizada en la planta baja del recinto (el primer piso no se encuentra en condiciones edilicias), seguirá en su función como presidente del cuerpo, Pablo Gómez, de La Libertad Avanza.

Las vicepresidencias primera y segunda, les correspondieron a Andrea Vogel (Potencia) y Encarnación Quiroga (La Libertad Avanza). En todos los casos, la aprobación de los cargos fue la mayoría de los ediles que conforman el CD.

Mientras, como secretario legislativo, continuará cumpliendo funciones Pablo Zaragoza,

Los ediles

Además, asumieron su cargo como concejales Ezequiel Lencina, Nahuel Ison Ponce y Santiago Maidana (LLA), Gabriela Ciavatta (también de la Libertad pero que pasaría al PRO); Carlos Gabbarini (Potencia) y Julián Pereyra (quien había reemplazado a Rodrigo Sartori, hoy secretario de Gabinete, por Fuerza Patria).

En tanto renovaron su juramento Encarnación Quiroga (LLA), Andrea Vogel (Potencia) y Virginia Giorno (Alianza Fuerza Patria).

Continuará ocupando banca Paula Bermejo, Melisa Martín (ambas de Fuerza Patria), Daniel Medina (Bien Común), Liliana Taboada (UCR), Jorge Torres (Juntos), Natalia García Luna (PRO), y Josefina Olivera, Juan Di Carlo y el citado Pablo Gómez (todos de la LLA).

Por otra parte, se despidieron del cuerpo legislativo, Mariano Dello Russo (ARI), Nicolás Aramayo (PRO), Lisandro Delle Donne (Bien Común), Liliana García (Primero Rosales) y Néstor Martínez (UCR).