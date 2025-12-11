Controladores aéreos preparan medidas de fuerza que pueden afectar los vuelos en las fiestas

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron medidas de fuerza a partir del 17 de diciembre, que podrían afectar los vuelos durante las fiestas de fin de año.

El sindicato aeronáutico informó que avanzará con un cese de actividades en las próximas semanas en las que estarán afectados los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país, en reclamo por un incremento salarial.

En el comunicado donde adelantaron la decisión, desde el gremio precisaron que “en la asamblea realizada en EANA Central, los trabajadores manifestamos nuestro repudio a la falta de diálogo y exigimos que la empresa cumpla los acuerdos que firmó”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este sentido, expresaron que “no hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple”. Ante este escenario, plantearon acciones para manifestar la disconformidad con el incumplimiento.

Al respecto, especificaron que “tras un debate extenso entre delegados congresales, de base y trabajadores de todo el país se resolvió continuar y profundizar el cronograma de medidas legítimas de acción sindical iniciado el 3 de noviembre”.

De esta manera, informaron que “a partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales”.

Desde ATEPSA explicaron que “esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo”.

En cuanto a la modalidad y el cronograma del reclamo gremial, indicaron que se dará a conocer en los próximos días al puntualizar que “a los fines de explicar el alcance y los horarios de las medidas de fuerza se realizarán asambleas nacionales y por FIR, días y horarios a confirmar”. (NA)