Plan municipal de fumigación

*Miércoles 10:

Aerotalleres, Mara, U.O.M, Los Álamos, Ricchieri, Luján, Villa Irupé, Mariano Moreno, Catamarca, Noroeste, Pampa Central, D’Abreu, Thompson, El Porvenir, El Progreso, Moresino, Spurr, Villa Serra, Villa Talleres, Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, San Agustín, Oro Verde, Club Banco Nación, B° Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.

*Jueves 11:

Cáritas, Estomba, Namuncurá, Matadero, ruta 33; Latino, Los Almendros, San Roque, Sosba, Smata, Villa Rosas, Centenario, Mapuche, Piedrabuena, Harding Green, 17 de Agosto, Viajantes del Sur; Maldonado, Vista Alegre, 1º de Mayo, Villa Nocito, Martín Fierro, Tierras Argentinas, Puertas al Sur y 105 Viviendas.

*Viernes 12:

Barrio Palihue y espacios verdes de la ciudad.

*Sábado 13:

El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar, Villa Parodi, Villa Ressia, Enrique Julio, Villa Delfina, Villa Hipódromo, La Merced, Las Cañitas, Nueva Aldeay General Daniel Cerri.

*Domingo 14:

Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Villa Muñiz, Villa Formosa, 12 de Octubre, Luz y Fuerza, Oasis, Austral, Villa Aeropuerto, San Vicente, 17 de Mayo, Portal del Este, Punta Blanca, Lomas del Mirador, Millamapu, Parque San Agustín, Novaterra, Nueva Espora, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.

*Lunes 15:

Nueva Belgrano, Cenci, Villa del Parque, Villa Floresta, Sánchez Elía, Stella Maris, 9 de Noviembre, Villa Amaducci, Don Bosco, Villa Cerrito, San Jorge, Cabré Moré, Grünbein, S.U.T.I.A.G.A, U.O.M, Petroquímico, El Nacional, San Ignacio, Altos del Pinar, Prensa, Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.

*Martes 16:

Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Seminario, San Miguel, El Polo, Villa Gloria, Villa Elena, Villa Libre, Villa Soldati, Obrero, Villa Loreto, Villa Nueva, Villa Buenos Aires, Rosendo López, B° Bahia Blanca, Villa Italia, Palos Verdes, Altos de Bahia, Patagonia Chico y Cabildo.

Tareas a cargo de Bahía Ambiental SAPEM

*Miércoles 10:

El Maiten, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, avenida Cabrera y Paseo las Esculturas, Altos de Carrindanga y Parque de Mayo.

*Jueves 11:

Parque Industrial, acceso a Puertos y Polo Petroquímico, Paseo Costero, Balneario Maldonado y Ruta 3 Sur.

*Viernes 12:

Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares y campos de Alem.



*Domingo 14:

Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, Oro Verde y Club Banco Nación.

*Lunes 15:

Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Parque Norte, La Barranca y Los Olivos.

*Martes 16:

Parque Independencia, Parque Campaña del Desierto, Parchappe, Cementerio, Parque Noroeste y Boulevard Brown.

