Cuando el sindicato escucha: la pelea por el reconocimiento de Defensa Civil

Cada 23 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil, fecha que reconoce el trabajo de quienes protegen a la ciudadanía y sus bienes ante emergencias y desastres.

En este marco, y tras las catástrofes climáticas que vivió nuestra ciudad en los últimos años, se destaca la labor de los miembros de Defensa Civil Bahía Blanca.

Prevenir, acompañar, contener y actuar tanto en tareas de prevención como en asistencia directa durante emergencias y situaciones de riesgo es parte de los trabajadores municipales de este organismo que integran más de 30 personas.

En ese tren, los operarios José Luis Henríquez (con 20 años en la repartición y 37 como empleado municipal) y Claudio Uzidinger (a punto de cumplir 17 años en la entidad) valoraron el apoyo y la representación del STMBB para mejorar las condiciones laborales, como así también se mostraron dolidos por el escaso reconocimiento de la población.

“El Día nos encontró, como siempre, con bastante trabajo. Internamente, acomodándonos en las nuevas instalaciones, que realmente eran muy necesarias para que estemos todos juntos. Y hacia afuera, organizados para responder ante cualquier emergencia que se produzca”, manifestó Henríquez.

Defensa Civil está dividida en tres áreas: capacitación y técnica; operativa y administrativa.

“Hasta no hace mucho, funcionábamos en espacios separados. Ahora la coordinación del trabajo es más sencilla, siempre teniendo en cuenta que nosotros cubrimos con guardias activas las 24 horas de los 7 días de la semana”, amplió Uzidinger.

Por ese motivo, tanto Henríquez como Uzidinger, pusieron en valor un gran logro sindical: el reconocimiento del organismo como servicio esencial de emergencia.

“A través de la gestión de Miguel (Agüero) y de la comisión directiva se logró ese reconocimiento, que es sumamente importante para nosotros porque hasta allí estábamos en un gris. Éramos la primera línea de respuesta. ¿Faltaba un bombero?, éramos bomberos. ¿Faltaba un enfermero?, éramos enfermeros. Pero sin embargo no teníamos reconocimiento alguno”, rememoró Henríquez.

También agradeció el acompañamiento en esa lucha a la Agrupación 7 de Abril.

“Fue una pelea dura. Y fue clave que el sindicato nos escuchara y nos representara para poder cumplir ese anhelo. Y así como lo hizo con nosotros, también se consiguieron beneficios para otras áreas del municipio y para el trabajador municipal en sí”, amplió.

Precisamente, ambos se mostraron dolidos por las críticas sin fundamentos hacia los empleados municipales por redes sociales.

“Nosotros somos los primeros en actuar en el lugar del suceso, pero antes y después se ponen en marcha labores coordinadas. Por ejemplo, las emergencias entran por el 911, el 109 o el 107 y a partir de ahí se coordina con policía, bomberos, ambulancias, tránsito y hospitales. Y muchos de esos servicios son operados por trabajadores municipales. Y nos da la sensación que la población no termina de valorar el esfuerzo que se hace”, señaló Henríquez.

“Es triste que pase eso. Porque la gente se olvida rápido todo lo que se hizo para poner de pie a la ciudad tras el temporal de diciembre 2023 o la inundación de este año. Aún con el agua entrando a nuestras casas, todos acudimos a socorrer a los demás. Y no sólo fuimos nosotros, sino la gran mayoría de los trabajadores municipales. Por eso duele cuando se critica sin argumentos”, añadió Uzidinger.

Desempeñar labores en Defensa Civil implica atravesar situaciones de extrema necesidad, que en muchas ocasiones impacta en la salud mental de sus miembros.

“Es un tema complejo, que la gran mayoría atravesamos de algún modo. Algunos tienen más facilidad para pedir ayuda y otros no tanto, entre los que me incluyo. Pero obviamente que no es fácil desentenderse de lo que sucede en un accidente o un incendio, por ejemplo, y eso termina afectando. No es como en cualquier otro trabajo, que se cumple el horario y te vas”, contó Henríquez.

“La clave es ser empático. Es imposible ser apático. Porque la gente, en una situación de emergencia, necesita ser contenido. Entonces, nosotros trabajamos sobre la emergencia en sí, pero también en los afectados.

Tanto José Luis como Claudio tienen pasado y presente gremial.

“Con Miguel nos conocemos hace muchísimo tiempo, cuando él era delegado de un área del Hospital Municipal y yo de Parque Automotor. Después lo acompañé en su primera gestión como secretario general. Y desde aquel momento tiene la misma impronta: trabajar para mejorar las condiciones del empleado municipal”, manifestó Henríquez.

Uzidinger es miembro de la actual CD y también de la Agrupación 7 de Abril.

“Estoy mucho tiempo aquí adentro, porque hay un montón de cosas que se hacen para los afiliados y sus familias. Por eso también duele cuando se escuchan críticas a los sindicatos. Yo doy fe que en éste se trabaja muchísimo por los afiliados. Estamos bien representados y bien defendidos”, cerró.