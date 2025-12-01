Con múltiples actividades, comienza en Bahía la Semana de la Discapacidad

Cada 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad. En este marco, en la ciudad se llevará a cabo la Semana de la Discapacidad.

Desde hoy y hasta el domingo 7, se realizarán diversas actividades para concientizar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades.

Mara Recondo, directora de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio, destacó que "es una semana para reflexionar, para visibilizar, para concientizar, sobre todo pensar en aquellas prácticas que diariamente llevamos adelante todos los que conformamos la sociedad y lo que hacemos desde todos estos espacios con las personas con discapacidad, que esto es lo más importante, la participación activa de las personas con discapacidad en todos estos eventos, con el objetivo de visibilizar y concientizar".

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Cronograma de actividades