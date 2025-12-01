Con múltiples actividades, comienza en Bahía la Semana de la Discapacidad
Desde hoy y hasta el domingo se realizarán encuentros en diferentes espacios de la ciudad para concientizar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades.
Cada 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad. En este marco, en la ciudad se llevará a cabo la Semana de la Discapacidad.
Desde hoy y hasta el domingo 7, se realizarán diversas actividades para concientizar y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades.
Mara Recondo, directora de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio, destacó que "es una semana para reflexionar, para visibilizar, para concientizar, sobre todo pensar en aquellas prácticas que diariamente llevamos adelante todos los que conformamos la sociedad y lo que hacemos desde todos estos espacios con las personas con discapacidad, que esto es lo más importante, la participación activa de las personas con discapacidad en todos estos eventos, con el objetivo de visibilizar y concientizar".
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.
El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Cronograma de actividades
- Lunes 1 a las 18.00 en el Centro Cultural de la UNS (Rondeau 29): presentación de las Agendas 2026. Organizan el Taller de Pastas Ceres y la Fundación Lazos.
- Martes 2 a las 10:30: "Instituciones a Puertas Abiertas", recorrido del Bus Turístico, con visita guiada por diversas instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad. Organizan: Direcciones de Discapacidad y Accesibilidad y de Turismo. Cupos completos.
- Miércoles 3 a las 10.00 en el Concejo Deliberante (Sarmiento 12): conversatorio “Reflexiones 2025–Proyecciones 2026” y Presentación “Empatía Universal”. Conversatorio abierto a la comunidad para compartir análisis y líneas de trabajo. Organiza el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Miércoles 3 a las 17.30 en la EP Nº 63 (Vicente López 1331): encuentro deportivo “Deportes y Valores”, orientado a la participación inclusiva y los valores comunitarios. Organizan el CEF Nº 47, Deportes y Valores y la Fundación Lazos.
- Jueves 4 a las 9.30 en el Pequeño Cottolengo José Nascimbeni (Haití 1930): Taller de RCP, con capacitación en primeros auxilios personal, familias y comunidad. Organizan la Dirección de Discapacidad y Accesibilidad, Defensa Civil y el Pequeño Cottolengo.
- Viernes 5 a las 9.00 en el Concejo Deliberante (Sarmiento 12): reunión mensual del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Última reunión del año, sistematización de avances y desafíos.
- Viernes 5 a las 12.00 en la Plaza Rivadavia: intervención de visibilización urbana, con entrega de calcos y acciones de sensibilización. Organiza el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Sábado 6 a las 9.00 en el club Pacífico (Charlone 285): ceremonia inaugural de la concentración de la Selección Argentina de Básquet FADDIM. Entrenamientos y actividades de la selección nacional de básquet para personas con discapacidad. Organizan la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad y el club Pacífico.
- Domingo 7 a las 10.00 en el Parque de Mayo: carrera por la inclusión, comunitaria y abierta, orientada a promover participación y accesibilidad. Organiza INTEGRAR.
- Domingo 7 a las 10.00 en el club Pacífico (Charlone 285): partido exhibición de la concentración de la Selección Argentina de Básquet para Personas con Discapacidad FADDIM. Organizan la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad y el club Pacífico.