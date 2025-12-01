Preocupa al Municipio el aumento de afters en Bahía

El pasado fin de semana se realizó el desalojo y clausura de dos after en la zona céntrica de la ciudad, Leandro Pérez, subdirector de la Dirección General de Fiscalización del Municipio habló esta mañana en LU2 y contó los pormenores de los operativos y cómo se efectúan los mismos.

"Ayer recibimos denuncias de la realización de unos after. A eso de las 8 de la mañana se clausuró y se desalojó uno en Soler 532 con una capacidad de 150 personas más o menos, ya que estaban con música alta, bebidas alcohólicas y demás. Después, sobre las 11.30, en calle Estomba 209, también clausuramos otro con 80 personas por los mismos motivos", indicó el funcionario.

En el operativo de calle Soler hubo inconvenientes, porque se negó el acceso de las fuerzas de seguridad y municipales: "La persona a cargo en el lugar no permitió el ingreso, así que se trabajó desde la puerta y se pudo desalojar con el acompañamiento de policía pese a ésta situación", agregó.

Consultado por este tipo de eventualidades y cómo se procede, Pérez explicó: "Más que nada bajó la persiana para ocultar el lugar, es un local nuevo que empezó a funcionar hace poco, creo que es la segunda fecha que hacen. ya había sido denunciado la primera, pero cuando fuimos estaba cerrado. Ahora, logramos encontrarnos con el encargado del lugar, así que se procedió con el acompañamiento de la policía. Se llegó al lugar empezamos a labrar el acta y se pidió el desalojo. En este caso no permitió el ingreso, pero bueno pudimos terminar la actividad y desalojarlo", afirmó.

El after de calle Estomba funcionaba en la parte alta del edificio (Foto archivo LNP)

Los problemas de este tipo de eventos, radica en la falta de habilitación y al no ser sitios adecuados para realizar convocatorias de esta magnitud de participantes, además del expendio de bebidas ilegales y faltantes de autorización para las mismas:

"Durante todo el año se están realizando afters. Por ahí ahora acompaña más que el clima y las mañanas son mejores, pero se hacen durante todo el año. Cada vez que hay una fiesta electrónica o algo similar en la ciudad, salen de ahí y se arman estos encuentros. O es la continuación del boliche que la siguen hasta el mediodía", comentó.

"Esos lugares no cuentan con la habilitación, ni con las normas de seguridad que deberían tener, y a su vez, es en un horario que está prohibido, sumado al expendio de bebidas alcohólicas, la música alta, y los reclamos de los vecinos consecuentes, que llevan a la denuncia y a la intervención".

Los lugares para la realización de estas fiestas ilegales puede variar, pero la dinámica es siempre similar: "Locales, casas de familia, quinchos o sitios similares. Allí se juntan después del boliche y la convocatoria se realiza por redes sociales que ayudan a que se haga multitudinario".indicó

"En estos lugares hay comercialización de bebidas alcohólicas, más de 50 personas, música, alto volumen, no hay normas de seguridad. Esto es todo lo que se encuadra en la ordenanza de fiestas privadas o en las habilitaciones comerciales que es la 7315 que debería estar habilitado el lugar. El after como modalidad no está permitido porque ya es fuera del horario que indica la ley de los boliches. Arrancan generalmente entre las 5.30, 6 de la mañana, esto está prohibido ya que no es que se encuadra en ninguna norma", afirmó González.

Los vecinos pueden realizar la denuncia directamente si notan que se está desarrollando uno cerca de su domicilio: "Esta es directamente al 107. Nosotros tenemos una guardia en la oficina que está en comunicación constante con ellos, quienes son los que pasan la denuncia", finalizó el director de fiscalización.