Puesta en marcha en la Refinería Ricardo Eliçabe

Autoridades de la refinería Bahía Blanca informaron que mañana martes, a partir de las 6 am, se iniciarán las maniobras de puesta en marcha de la Unidad 760 de dicho complejo industrial, con una duración aproximada de 72 horas.

"Como consecuencia de las maniobras podría producirse una mayor luminosidad en antorcha, lo cual no representa riesgo alguno para el medio ambiente ni la población. Como es práctica usual en estas circunstancias, tomaremos todas las medidas para minimizar estos efectos", indicaron en un comunicado.

El texto agregó que ya "se ha informado a las autoridades de aplicación correspondiente".