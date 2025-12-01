Estafas: la fiscalía local advierte por un correo con contenido falso

Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial Bahía Blanca advirtieron por el envío de un correo electrónico con información falsa que busca ser utilizada para estafas.

Se trata de un e-mail supuestamente enviado por la Policía Federal Argentina, acerca de una presunta investigación en curso por delitos vinculados con imágenes de abuso sexual de menores de edad.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal aconsejaron no responder el correo y tampoco enviar ni reenviar ningún tipo de información de su contenido.

En los últimos días, por otro lado, se habían detectado en Bahía nuevas modalidades de estafas virtuales hechas con IA.