Se viene el 13° encuentro de Estatuas Vivientes en Bahía Blanca

Con el acompañamiento y apoyo del Instituto Cultural, este sábado y domingo se desarrollará en nuestra ciudad el 13° Encuentro de Estatuas Vivientes.

Natalia Martirena, titular del IC de Bahía Blanca, destacó que “este evento, impulsado por Mariela Olivera, bailarina y docente, fue una visionaria con este proyecto. Particularmente y después de lo acontecido las estatuas vivientes demuestran que pueden transformar los espacios públicos, invitan a la detención, la mirada y el diálogo, desarrollando la sensibilidad del público”.

“Además, se trata de uno de los encuentros más importantes del país por su trayectoria y toma de posición sobre el arte”, remarcó la funcionaria.

De acuerdo al informado, habrá un total de 20 funciones de estatuas vivientes locales, provenientes de distintos puntos del país y del Uruguay.

Durante la jornada de mañana, la actividad tendrá lugar en la plaza de Villa Loreto, Alberdi 2500: a las 11 estará presente el espacio de formación en investigación "Poéticas de actuación en territorio" y a las 16 se presentará Rodi Muskaripa.

Al día siguiente, el evento se realizará entre las 11 y las 19 en la plaza Payró del Teatro Municipal, Alsina y Zeballos, con las citadas actividades en los mismos horarios. Asimismo estarán presentes feriantes de Pla Pla y se organizó un “Taller de periodismo para infancias”.

La entrada es libre y gratuita. No obstante el público contará con la posibilidad de efectuar un aporte económico en las alcancías de cada una de las estatuas participantes. Lo recaudado durante el evento se destinará a espacios culturales afectados por la inundación y a la agrupación scout San Francisco de Asís.

Participantes

- “Aurora” ESTRENO del Paseo de Estatuas Vivientes de Bahía Blanca, Buenos Aires interpretadas por Maira Cucchi

- ⁠”Adhara del Mar” por Magalí Castaño.

* “Los Piratuelos” por Luz Guerrero y Enzo Maceratini de Bahía Blanca, Buenos Aires.

•“Fairy Iris, Hada Mágica de la Naturaleza” por Morena Trobiani

•”Siamo a casa” por Julieta Zubiri de El Divisorio, Coronel Pringles y Melisa Di Meglio de Ingeniero White.

•”Cadencia de zamba” por Nilso Daniel Oliva y Julieta Albornoz de Córdoba

•“Bea” por Braiant Alen Tafernaberry Valdez de Salto,Uruguay

•”El Barrendero” por Andrés Esteban Arouxet de Tandil.

•“Indio Solari” por Eugenio Mitre de Olavarría, Buenos Aires.

•“Evita” por María Inés Banegas de Olavarría.

•“El Aviador” por Mariano Daniel Espondaburu de Rauch, Buenos Aires.

•“Martín Fierro” por Marcelo Alejandro González de Gualeguay, Entre Ríos.

•“El Lector” por Eric Flores de Merlo, Buenos Aires.

•“El Corsario” por Ariel Medina de Mar del Plata, Buenos Aires.

•5 Estatuas Vivientes de “Galería de Arte a cielo abierto” de Mendoza.