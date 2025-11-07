Día del Empleado Municipal: el lunes no habrá atención en las dependencias comunales

El próximo lunes 10, las distintas dependencias comunales permanecerán cerradas al público debido al asueto administrativo dispuesto por el Día del Empleado Municipal.

En el Hospital Leónidas Lucero, los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría atenderán de 8 a 20, mientras que el servicio de emergencias continuará operativo las 24 horas.

Por su parte, la administración del cementerio no brindará atención durante la jornada y no se realizarán servicios de inhumación ni trámites. El ingreso para visitas se mantendrá en su horario habitual, de 8 a 17.

En cuanto al transporte público y la recolección de residuos domiciliarios, ambos servicios funcionarán con normalidad, respetando los cronogramas habituales.

Desde el municipio también se aclaró que no se cobrará el uso del sistema de estacionamiento medido y pago, aunque los conductores deberán respetar las zonas donde está prohibido estacionar.