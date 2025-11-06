Patagones: allanamiento y detención a un presunto delivery de cocaína

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 de nuestra ciudad, la Policía arrestó hoy en Carmen de Patagones a Luis Bouchet, acusado de vender cocaína en la modalidad delivery.

En el marco de una investigación que llevó adelante la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, se realizó en las últimas horas un allanamiento en la vivienda de Lavalle al 300 de esa ciudad.

La causa se originó el 27 agosto pasado, con un informe de la Policía Federal, cuyo personal tomó conocimiento sobre una persona, que tendría entre entre 23 y 28 años de edad, que viviría en ese domicilio y estaría llevando a cabo infracciones a la Ley 23.737, más precisamente la comercialización de estupefacientes en modalidad delivery.

A partir de esa situación, y hasta fines de octubre, se realizaron tareas de vigilancia, donde se observaron diversos pasamanos, encuentros cortos de tiempo y actitudes vinculadas al consumo de estupefacientes.

Al realizar el allanamiento, en la madrugada de hoy, personal de la Federal de Viedma encontró a Bouchet en el lugar y secuestró cocaína fraccionada, blísteres con medicamentos para cortar la sustancia, una balanza en funcionamiento y el teléfono celular del hombre investigado.

Bouchet fue aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas.