Teatro en inglés: sale a escena “Little Women” en Bahía

El elenco bahiense que saldrá a escena hoy, con dos funciones.

La propuesta para hoy del grupo de estudiantes y egresados del profesorado de inglés del Instituto Superior Juan 23 es sumamente particular: presenciar una emblemática obra de teatro íntegramente en idioma extranjero.

Precisamente, estos alumnos saldrán a escena para interpretar “Little Women” (“Mujercitas”). Harán dos funciones: a las 10 y a las 20 en el Aula Magna del establecimiento educativo ubicado en Vieytes 286.

"Es una actividad que se efectúa ya hace más de 30 años", señaló Gabriela Atena, directora del Departamento del profesorado de Inglés del Instituto Superior Juan XXIII.

De hecho, en este período de tiempo se presentaron obras como “Mamma Mia”, “Harry Potter” y la tan nuestra “Esperando la Carroza”.

Mujercitas, un clásico de la literatura, fue escrito por Louisa May Alcott en 1868. Traducida a varios idiomas, también fue llevada al cine una decena de veces.

La obra teatral original, autorizada por la familia Alcott, se estrenó en Broadway en 1912 y ha tenido varias reposiciones. Posteriormente se ha representado tanto como obra de teatro tradicional como musical.

La entrada para las dos funciones de hoy es gratuita y abierta a todo público, aunque sólo se pide de forma voluntaria colaborar con un alimento no perecedero o útil escolar, que será donado al barrio 9 de noviembre, donde el Departamento de Inglés realiza una tarea de aprendizaje en servicio.