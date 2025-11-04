Detuvieron a ex fiscal militar jefa de Israel por filtrar un video de abuso contra un detenido palestino

La exfiscal militar jefa de Israel fue arrestada tras admitir haber filtrado un video que muestra a soldados abusando de un detenido palestino en un centro de detención en el sur del país, informaron hoy funcionarios.

La general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció el viernes tras asumir la responsabilidad de la filtración y el arresto se produjo tras una intensa búsqueda a lo largo de la costa de Tel Aviv la noche del domingo, iniciada después de que la familia de Tomer-Yerushalmi expresara su preocupación por su seguridad y la Policía encontrara su automóvil abandonado cerca de la playa.

La Policía informó que fue encontrada poco después “sana y salva”; ya este lunes, el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv ordenó su detención preventiva al menos hasta el miércoles.

La Policía indicó que se la acusa de fraude, abuso de confianza, abuso de poder y obstrucción a la Justicia, mientras que el exfiscal militar Matan Solomesh también fue arrestado y puesto en prisión preventiva hasta el miércoles.

La cadena estatal Kan TV informó que varios oficiales de la fiscalía militar fueron interrogados por la Policía, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

El teléfono móvil de Tomer-Yerushalmi no fue localizado, y los investigadores están examinando si pudo haberlo arrojado al mar para destruir pruebas.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró que se encuentra bajo vigilancia reforzada.

El vídeo filtrado, emitido por el Canal 12, mostraba la agresión a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman en agosto de 2024.

En aquel momento, el ejército investigaba el incidente y había detenido a varios soldados sospechosos de estar implicados, lo que provocó la indignación de activistas de extrema derecha que irrumpieron en el centro en señal de protesta.

Cinco soldados fueron posteriormente acusados ​​formalmente; según la acusación, cuya copia fue vista por Xinhua, los cinco golpearon, patearon y agredieron a un detenido palestino de Gaza con una pistola eléctrica, y lo sodomizaron mientras estaba vendado y esposado de pies y manos, causándole graves lesiones.

En su carta de dimisión, Tomer-Yerushalmi afirmó que filtró el vídeo para contrarrestar la ola de indignación pública en Israel dirigida contra la fiscalía militar tras la detención de los soldados sospechosos.

Las fuerzas armadas tienen el deber de investigar siempre que existan sospechas razonables de violencia contra un detenido, escribió. Lamentablemente, esta idea fundamental —que hay acciones que jamás deben llevarse a cabo, ni siquiera contra los detenidos más viles— ya no convence a todo el mundo, añadió. (NA)