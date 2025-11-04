Murió Dick Cheney, exvicepresidente de Bush y figura clave en la decisión de invadir Afganistán e Irak

Bush y Cheney, durante sus años de gobierno.

Dick Cheney, el influyente exvicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de George W. Bush (2001-2009), falleció hoy a los 84 años, según anunció su familia.

Cheney, conocido por su significativa influencia "tras bastidores" y considerado uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de EE.UU., murió "debido a complicaciones de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares", de acuerdo con el comunicado familiar.

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos", destacó el comunicado.

Nacido en Lincoln, Nebraska, el 30 de enero de 1941, tuvo una extensa carrera política. Tras abandonar la Universidad de Yale y graduarse en la Universidad de Wyoming, se consolidó como un republicano acérrimo.

Fue congresista por Wyoming durante una década y luego se desempeñó como secretario de Defensa bajo la presidencia de George H.W. Bush (padre), dirigiendo el Pentágono durante la Guerra del Golfo (1990-91).

Como vicepresidente de Bush hijo, Cheney llevó su ideología neoconservadora a la Casa Blanca y ejerció un rol central en la toma de decisiones, especialmente en temas de seguridad nacional tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Fue una figura clave en la decisión de invadir Afganistán e Irak, y sus afirmaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que resultaron ser inexactas, fueron un factor determinante para la guerra de 2003.

Cheney fue un defensor de una noción agresiva del Poder Ejecutivo, argumentando que el presidente debería operar con pocas restricciones por parte del legislativo o judicial, particularmente en tiempos de guerra.

Problemas de salud y un inesperado apoyo en 2024

A lo largo de su vida adulta, Cheney sufrió de problemas coronarios, padeciendo cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010. Desde 2001, utilizaba un marcapasos.

En un giro sorprendente, durante las elecciones de 2024, Cheney anunció públicamente que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, argumentando que Donald Trump no estaba apto para la presidencia.

"Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución", declaró en aquel momento.