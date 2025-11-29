Deportivo Norte se consolida

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 90 años, en noviembre de 1935, el club Sportivo Norte trasladó sus instalaciones administrativas a Alvarado 819, donde tenía sus canchas de básquet y bochas.

Creado en 1931, Norte fue uno de los tantos clubes que comenzaron a poblar los barrios, generando espacios donde desarrollar una actividad social y deportiva.

“Con la habilitación de las instalaciones el club ha dado un nuevo paso en procura del mejoramiento de la institución, cosa que se ha hecho notar este año con dirigentes empeñados en una fecunda labor”, señaló este diario.

En sus primeros años el club fomentó la práctica del fútbol, y luego sumó una serie de deportes físicos y mentales, tales como el ajedrez, el ciclismo, el atletismo, el básquet y las bochas.

Equipo femenino, 1936

Una de las maneras de recaudar fondos era mediante la organización de las exitosas matinée danzantes, festivales que realizaba en sus instalaciones al aire libre de Alvarado y Salta. Aquel año, el programa de bailables fue animado por la orquesta típica y jazz band dirigida por Antonio Totti.

La entidad fue creciendo en el tiempo, construyendo en 1953 su propio edificio social y fortalecido sobre todo con la práctica del básquet.

En 1974 logró ascender a primera categoría, luego de militar durante 28 años en segunda y tercera división. Ese logro fue muy especial ya que por entonces sus dirigentes estaban en tratativas con los de otras tres entidades –Sportivo Bahiense, Bahiense Juniors y argentino—con la idea de unirse en un único club.

Las negociaciones dieron finalmente como resultado la fusión con Bahiense Juniors, dando lugar a la creación, en 1975, de Bahiense del Norte. Norte se desprendió de su sede y el dinero sirvió para mejorar las instalaciones de Salta 28. Combinando el azul y amarillo de Bahiense y el rojo y azul de Norte nació la nueva casaca.

La fusión permitió construir la cubierta del flamante Bahiense del Norte