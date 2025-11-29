Seven de la República: Sur 7s busca su lugar en el mapa del rugby argentino

Un ataque de Sur 7s en la edición 2024, con Ignacio Payero portando la pelota. Foto: prensa UAR.

Este fin de semana comienza la gran fiesta del Seven de la República, torneo que reúne a seleccionados masculinos y femeninos de rugby seven todo el país.

Se jugará desde hoy en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club.

La edición masculina se dividirá en zona Campeonato y zona Ascenso, con partidos distribuidos entre las canchas de El Plumazo (Club Estudiantes) y La Tortuguita (Paraná Rowing).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sur 7s participará en la zona Ascenso y su debut será hoy ante Lagos del Sur a las 10. El año pasado el representante de nuestra ciudad y la región disputó la final ante Oeste de Buenos Aires, frente a quien cayó por 17-12.

Por su parte, el torneo femenino incluirá competencias en juveniles y mayores, con partidos en el anexo Yarará (Paraná Rowing), mientras que la final se jugará en la cancha principal de El Plumazo.

En este caso Sur 7s competirá con mayores y su primer encuentro lo jugará este sábado a la Unión Santiagueña a las 9.

El femenino de la unión bahiense culminó en el 3º lugar de la zona Desarrollo 2024.

Programa masculino

Este es el detalle de zonas y partidos para la categoría Ascenso (masculino) para hoy y el domingo.

Zona 5: Tierra del Fuego, Andina, Paraguay, San Luis y Chubut.

Zona 6: Sur, Austral, Jujeña, Formosa y Lagos del Sur

Día 1 (hoy)

Zona 5: Tierra del Fuego vs. Chubut (10:00hs)

Zona 5: Andina vs. San Luis (10:00hs)

Zona 6: Sur vs. Lagos del Sur (10:00hs)

Zona 6: Austral vs. Formosa (10:20hs)

Zona 5: Tierra del Fuego vs. Paraguay (17:00hs)

Zona 5: Andina vs. Chubut (17:00hs)

Zona 6: Sur vs. Jujeña (17:00hs)

Zona 6: Austral vs. Lagos del Sur (17:20hs)

Zona 5: Tierra del Fuego vs. Andina (19:00hs)

Zona 5: Paraguay vs. San Luis (19:00hs)

Zona 6: Sur vs. Austral (19:00hs)

Zona 6: Jujeña vs. Formosa (19:20hs)

Día 2 (mañana)

Zona 5: Andina vs. Paraguay (10:00hs)

Zona 5: San Luis vs. Chubut (10:00hs)

Zona 6: Austral vs. Jujeña (10:00hs)

Zona 6: Formosa vs. Lagos del Sur (10:20hs)

Zona 5: Tierra Del Fuego vs. San Luis (16:00hs)

Zona 5: Paraguay vs. Chubut (16:00hs)

Zona 6: Sur vs. Formosa (16:00hs)

Zona 6: Jujeña vs. Lagos del Sur (16:20hs)

-----------------------------------------------------------------

Puesto 25: 5° Zona 5 v 5° Zona 6 (18:00hs)

Puesto 23: 4° Zona 5 v 4° Zona 6 (18:00hs)

Puesto 21: 3° Zona 5 v 3° Zona 6 (18:00hs)

Puesto 19: 2° Zona 5 v 2° Zona 6 (18:20hs)

Campeón Ascenso: 1° Zona 5 v 1° Zona 6 (19:20)

El torneo femenino

Este es el detalle de los grupos y partidos que tendrá el certamen femenino en la zona Desarrollo (mayores)

Zona 3: Rosario, Salta, Formosa y Santafesina.

Zona 4: Andina, Sur, Santiagueña y Misiones.

Día 1 (hoy)

Zona 4: Sur vs. Santiagueña (09:00hs)

Zona 3: Salta vs. Formosa (09:40hs)

Zona 4: Andina vs. Misiones (10:20hs)

Zona 3: Rosario vs. Santafesina (11:20hs)

Zona 4: Sur vs. Misiones (17:00hs)

Zona 3: Salta vs. Santafesina (17:40hs)

Zona 4: Andina vs. Santiagueña (18:20hs)

Zona 3: Rosario vs. Formosa (19:00hs)

Día 2 (mañana)

Zona 4: Santiagueña vs. Misiones (09:00hs)

Zona 3: Formosa vs. Santafesina (09:40hs)

Zona 4: Andina vs. Sur (10:20hs)

Zona 3: Rosario vs. Salta (11:00hs)

-------------------------------------------------------

Puesto 15: 4° Zona 3 v 4° Zona 4

Puesto 13: 3° Zona 3 v 3° Zona 4

Puesto 11: 2° Zona 3 v 2° Zona 4

Campeón Desarrollo: 1° Zona 3 v 1° Zona 4