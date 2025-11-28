¿Mini tornado? El curioso remolino que apareció en la costa de Necochea

El torbellino se desplazó algunos metros sobre la arena

Este jueves se formó un remolino de arena en la playa céntrica de Necochea. El fenómeno fue observado por guardavidas y vecinos que se encontraban en el sector y quedó registrado en un video tomado por el servicio de guardavidas.

El torbellino se desplazó algunos metros sobre la arena y se mantuvo visible durante unos segundos. No generó riesgos para las personas presentes.

Especialistas indicaron que estos remolinos —denominados torbellinos de polvo o arena— se producen por diferencias bruscas de temperatura entre la superficie caliente y el aire más frío que circula sobre ella.

El registro comenzó a circular rápidamente entre residentes y turistas debido a lo inusual del episodio.