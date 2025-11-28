¿Mini tornado? El curioso remolino que apareció en la costa de Necochea
Los videos se viralizaron entre residentes y turistas, sorprendidos por lo insólito del episodio.
Este jueves se formó un remolino de arena en la playa céntrica de Necochea. El fenómeno fue observado por guardavidas y vecinos que se encontraban en el sector y quedó registrado en un video tomado por el servicio de guardavidas.
El torbellino se desplazó algunos metros sobre la arena y se mantuvo visible durante unos segundos. No generó riesgos para las personas presentes.
Especialistas indicaron que estos remolinos —denominados torbellinos de polvo o arena— se producen por diferencias bruscas de temperatura entre la superficie caliente y el aire más frío que circula sobre ella.
El registro comenzó a circular rápidamente entre residentes y turistas debido a lo inusual del episodio.