La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Tras asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca se ilusiona con que la final del máximo certamen continental se dispute en La Bombonera.

El estadio de Boca, una de las plazas históricas del fútbol sudamericano, aparece entre las alternativas que analiza la Conmebol para albergar el partido decisivo. Aun así, se mantiene como un rumor ya que no se realizaron inspecciones o se habló de forma oficial.tacV0Q

Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por Conmebol para este tipo de eventos -capacidad mínima, certificación del campo de juego, conectividad, infraestructura y nivel de iluminación-, La Bombonera cumple con todos los parámetros solicitados.

Además, su historia aporta un valor simbólico relevante, ya que es el segundo estadio que más finales de Libertadores albergó (11), todas con Boca como protagonista. La última vez fue en 2018, cuando recibió el partido de ida ante River.

Todas las finales jugadas en La Bombonera

Boca 1-2 Santos (Partido de vuelta - 1963).

Boca 1-0 Cruzeiro (Partido de ida - 1977).

Boca 4-0 Deportivo Cali (Partido de vuelta -1978).

Boca 0-0 Olimpia (Partido de ida - 1979).

Boca 2-2 Palmeiras (Partido de ida - 2000).

Boca 0 (3) - 0 (1) Cruz Azul (Partido de vuelta - 2001).

Boca 2-0 Santos (Partido de ida - 2003).

Boca 0-0 Once Caldas (Partido de ida - 2004).

Boca 3-0 Gremio (Partido de ida - 2007).

Boca 1-1 Corinthians (Partido de ida - 2012).

Boca 2-2 River (Partido de ida - 2018).