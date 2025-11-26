Milei encabezó una reunión de gabinete con Presti y Monteoliva como nuevas incorporaciones

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron esta mañana una reunión de equipo completo con la intención de avanzar en la delimitación de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el intercambio que inició a las 9.30 y terminó minutos antes de las 11, nucleó a los 9 ministros que se dieron cita en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.

El temario incluyó el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, hubo mención a la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

El mandatario llegó minutos antes de las 9, y lo sucedieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El intercambio tuvo dos invitados especiales: el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, quien atravesó el Salón de los Bustos de la planta baja uniformado, y Alejandra Monteoliva, que llegó escoltada por Bullrich. Las dos altas que tendrá la administración libertaria en el Ministerio de Defensa y de Seguridad cuando Luis Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos fueron presentadas ante el resto de los funcionarios.

Asimismo, participaron las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El equipo de comunicación de Presidencia difundió un video del instante en el que el mandatario ingresó al salón y saludó a todos los funcionarios que lo rodean. Los más efusivos fueron los contactos con Petri, Santilli y Patricia Bullrich.

Tras su asunción, el ministro coordinador apuesta a aceitar el diálogo interministerial y busca dar lugar a instancias de coordinación conjuntas por lo que se espera que replique estas instancias cada 10 días.

Este miércoles, el Consejo de Mayo realizaba su último encuentro antes del 15 de diciembre, la fecha de presentación establecida por el cuerpo para presentar el documento con los proyectos de ley que materialicen los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Los seis consejeros mantienen los detalles del encuentro bajo llaves. Sin embargo, una fuente al tanto confesó que el documento podría no incluir la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables, un pedido expreso de las provincias, y la reforma previsional no formaron parte del temario pese a que configuran el punto 5 y 9 del acuerdo firmado en la provincia de Tucumán.