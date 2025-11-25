Milei encabezó la entrega de sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia anual de Entrega de Sables a los 35 nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este 2025. Lo hizo en un acto exprés que duró poco menos de diez minutos, en el que no tomó la palabra a diferencia de la edición de 2024.

Desde el Salón Blanco de Casa Rosada, el mandatario protagonizó la ceremonia de ascensos en compañía del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y de su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti, en traje de jefe del Estado Mayor del Ejército, quien liderará la cartera a partir del 10 de diciembre.

A un costado, siguieron de pie el breve acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

La ceremonia incluyó la asistencia del jefe de Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi; del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac.

Tras la bendición del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera recibieron los sables blancos que portan sus nombres y la firma del mandatario el Almirante Carlos María Allievi; el teniente general Carlos Presti; el vicealmirante Juan Carlos Core, de la Armada; el general de brigada Héctor Cesar Tornero, del Ejército Argentino; y el general de brigada Pablo Depalo, del Ejército Argentino.

Asimismo, de la Armada Argentina, fueron condecorados el vicealmirante Juan Carlos Romay, y los contraalmirantes Pablo Javier Barbarich; Román Enrique Olivero; Jorge Javier Raimondo; Osvaldo Raúl Chiñi; Maximiliano Mangiaterra; Guillermo Alberto Prada; Eduardo Ignacio Llambi; Gustavo Omar Gaona y Omar Eduardo Daniel Balbo.

Correspondiente al Ejército Argentino el mandatario entregó sables a los generales de división Carlos Alberto Carugno; Oscar Santiago Zarich; Jorge Alberto Puebla; Roberto Martín Baroni; Roberto Pedro Cardoso; Carlos Horacio Martín; Esteban Guillermo Ledesma Cuoto; Ricardo Felipe Fresta; Julián Andrés Massi Filippa; Pablo Javier Rolando; Gonzalo Rodríguez Espada; Pablo Alberto Filippini yJorge Mariano López Stanic.

Por su parte, los integrantes de la Fuera Aérea que fueron ascendidos son: el brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde y los brigadieres Gonzalo Javier Toloza; Guillermo Alejandro Dignani; Lucas Victorino Carol Lugones; Adolfo Alejandro Heretich; Mariano Patrosso y Alejandro Cristian Giltin. (NA)