Patagones: el deliberativo reconoció la trayectoria de la Agrupación Coral del Sur

El HCD maragato mostró su apoyo a la Agrupación Coral del Sur

La Agrupación Coral del Sur “Padre Ramírez Urtasun”, referente cultural histórico de la comarca Patagones–Viedma, obtuvo un importante acompañamiento del CD de Patagones, que aprobó una resolución reconociendo su valor cultural y promoviendo acciones para asegurar su continuidad.

La presentación se realizó a través de la Banca Ciudadana, solicitada por la Agrupación para exponer públicamente la situación crítica que atraviesa. Este apoyo llega en un momento delicado para la institución, que cuenta con más de 70 años.

Fundado en 1953, el coro es una de las instituciones culturales más antiguas y emblemáticas de la Patagonia. A lo largo de siete décadas ha representado a la comarca en escenarios provinciales y nacionales, ha promovido la música coral en la región y ha sido reconocido por organismos municipales, provinciales y nacionales.

Sin embargo, en la actualidad la Agrupación se encuentra inactiva por primera vez en su historia: no cuenta con dirección musical ni con las condiciones institucionales necesarias para retomar sus actividades en 2026. Esta situación motivó la decisión de acudir al Concejo para solicitar apoyo político y social.

Durante los últimos meses, integrantes de la comisión directiva elevaron un proyecto formal al municipio de Patagones, proponiendo dotar al coro de una estructura mínima que garantice su funcionamiento y proteja su patrimonio cultural. El proyecto fue presentado ante la dirección de Cultura y elevado al intendente municipal.

El coro durante una sus innumerables presentaciones

Al dilatarse esta reunión con las autoridades del Ejecutivo y la cercanía del cierre del año, la Agrupación decidió recurrir a la Banca Ciudadana para informar con transparencia la situación a toda la comunidad.

Durante la sesión, las y los concejales dedicaron un extenso y cálido espacio a valorar la trayectoria del coro, expresar su preocupación y alentar a que el municipio tome un rol activo para asegurar su continuidad.

Como parte del proceso iniciado, quedó acordado que el Intendente Municipal, Ricardo Marino, recibirá a la Agrupación en una reunión formal en los próximos días. Se espera este encuentro con expectativa, como un paso clave para avanzar en soluciones conjuntas que permitan reactivar el coro en 2026. (agencia Patagones)