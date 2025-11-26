Frustrado robo de boqueteros en una verdulería de Coronel Pringles

Un llamado telefónico alertó esta madrugada a la Policía y de esa manera se pudo frustrar un robo, en la modalidad boqueteros, en una verdulería de Coronel Pringles.

El hecho se descubrió sobre las 2.20 y, tras la intervención de los patrulleros, se pudo reducir a un menor de 14 años cuando escapaba del local, ubicado en la avenida 25 y la calle 19.

Se descubrió que el joven salía por un boquete realizado en una pared de ladrillos, el mismo que habrían utilizado para ingresar en el comercio.

Sixto Yamil Luna (45), el damnificado, constató un importante desorden en las instalaciones y el faltante de un par de lentes recetados.

En el caso se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.

La Policía trata de establecer si el menor actuó solo o en compañía de más personas.