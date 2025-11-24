Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca: le reemplazarán la válvula aórtica

El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: “Se trata de la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo”.

Fuentes allegadas al exmandatario provincial, señalaron que será trasladado a Buenos Aires “por recomendación médica” y operado el próximo viernes 28 en la Fundación Favaloro.

Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente las funciones de su mandato por los próximos cuatro años, el 10 de diciembre.

Tal como lo dijo en campaña, el legislador electo busca llevar su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y sobre todo, con el oficialismo. (NA)