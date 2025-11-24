Rechazaron el pedido de Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach
Tampoco se hizo lugar a la recusación planteada por la exjueza contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo.
La Justicia rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach en el marco de la causa penal en su contra.
Tampoco hizo lugar a la recusación planteada por la magistrada destituida contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, por lo que la causa penal en su contra avanza.
Noticia en desarrollo