El país.

Rechazaron el pedido de Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach

Tampoco se hizo lugar a la recusación planteada por la exjueza contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo.
 

La Justicia rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detener a la exjueza Julieta Makintach en el marco de la causa penal en su contra.

Tampoco hizo lugar a la recusación planteada por la magistrada destituida contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, por lo que la causa penal en su contra avanza.

Noticia en desarrollo

