Punta Alta.

Se aproxima una jornada de puertas abiertas en la Escuela de Adultos 701

La sede funciona en el edificio de Paso y Luiggi.

Foto: Archivo La Nueva.

La Escuela Primaria de Adultos 701 "Bartolomé Mitre" organiza una jornada de puertas abiertas para el viernes 28, de 18 a 21, en la sede de Paso 702, en el marco de la conmemoración por el Día de la Educación de Adultos.

Bajo el lema "Nunca es tarde para aprender: la Educación de Adultos como derecho", la jornada celebrará los 52 años de la creación de la Dirección de Educación de Adultos y pondrá en valor el trabajo de estudiantes, docentes y equipos institucionales que, día a día, sostienen la educación como una herramienta de transformación social, cultural y comunitaria, según dice el comunicado que lleva las firmas de la directora y secretaria de la EPA 701, Gladis Fox y Liliana Montemaggiore.

El evento contará con la participación de los CENS 451, 452, 453 y 454, el Plan Fines, los CEAS 702/01, 703/01, 704/01 dependientes de la EEPA 701 y el CEA 705.

Durante el encuentro se podrá disfrutar de una muestra educativa con producciones de talleres de costura, huerta, artesanías y reciclado, presentaciones artísticas de estudiantes e instituciones invitadas, un espacio literario y la entrega de reconocimientos a quienes acompañan y fortalecen la tarea educativa de la modalidad.

Además, visibilizar las trayectorias de los estudiantes adultos y reafirmar que la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. "Será un espacio de celebración, aprendizaje y compromiso comunitario", se indicó.

