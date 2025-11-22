Se aproxima una jornada de puertas abiertas en la Escuela de Adultos 701

La Escuela Primaria de Adultos 701 "Bartolomé Mitre" organiza una jornada de puertas abiertas para el viernes 28, de 18 a 21, en la sede de Paso 702, en el marco de la conmemoración por el Día de la Educación de Adultos.

Bajo el lema "Nunca es tarde para aprender: la Educación de Adultos como derecho", la jornada celebrará los 52 años de la creación de la Dirección de Educación de Adultos y pondrá en valor el trabajo de estudiantes, docentes y equipos institucionales que, día a día, sostienen la educación como una herramienta de transformación social, cultural y comunitaria, según dice el comunicado que lleva las firmas de la directora y secretaria de la EPA 701, Gladis Fox y Liliana Montemaggiore.

El evento contará con la participación de los CENS 451, 452, 453 y 454, el Plan Fines, los CEAS 702/01, 703/01, 704/01 dependientes de la EEPA 701 y el CEA 705.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el encuentro se podrá disfrutar de una muestra educativa con producciones de talleres de costura, huerta, artesanías y reciclado, presentaciones artísticas de estudiantes e instituciones invitadas, un espacio literario y la entrega de reconocimientos a quienes acompañan y fortalecen la tarea educativa de la modalidad.

Además, visibilizar las trayectorias de los estudiantes adultos y reafirmar que la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. "Será un espacio de celebración, aprendizaje y compromiso comunitario", se indicó.