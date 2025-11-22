Clausura liguista: se ponen en marcha los playoffs del Promocional

Se viene la etapa más emotiva del año en el fútbol de la Liga del Sur y hoy comenzarán a jugarse los playoffs en el certamen Clausura del Promocional.

Tiro Federal –que tiene la ventaja deportiva-- recibirá en el Onofre Pirrone a Rosario Puerto Belgrano (4º).

El cotejo se disputará desde las 17 y será arbitrado por Lucas De Dios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, en el Puerto, Comercial (2º) esperará a La Armonía (3º).

El juego también iniciará a las 17 será dirigido por Pablo Zaragoza.

Será el séptimo cotejo del año entre portuarios y velezanos.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

Si Tiro sufre un resbalón en esta instancia, tendrá una final extra en cancha neutral.

Comercial ya ganó el Apertura y en caso de repetir ascenderá a la elite. Por ende, La Armonía, el mejor de la tabla anual, jugará la Promoción ante San Francisco.

De lo contrario, el perdedor de la final anual será el rival del Santo, que deberá esperar entre tres y cuatro semanas.

Mañana, la A

Por su parte, mañana --también a las 17-- chocarán Huracán (1)-Libertad (4) y Villa Mitre (2)-Liniers (3).