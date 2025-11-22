Clausura: arrancan los cruces con Vélez-Argentinos y Central Córdoba-San Lorenzo

Vélez recibirá este sábado a Argentinos Juniors, en el encuentro que marcará el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido entre dos de los mejores equipos del fútbol argentino comenzará a las 20, se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente será aquel que avance entre Boca y Talleres de Córdoba.

A continuación, desde las 22, San Lorenzo de Almagro visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Quien resulte vencedor esperará en cuartos de final al ganador de Central y Estudiantes.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Espinoza.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 22.

TV: TNT Sports. (NA)