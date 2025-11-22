Vóleibol: Liniers y Bahiense del Norte se miden ante los mejores de la provincia

Bahiense del Norte, en mujeres, y Liniers, en ambas ramas, salen a la ruta por última vez en el año y se presentan en Olavarría para disputar las Finales de la Liga Provincial de Primera División, de ambas ramas, que fiscaliza la Federación Bonaerense de Vóleibol.

Los mejores 12 equipos de la provincia de ambas ramas se medirán por el máximo trono y también por obtener los cuatro boletos a la Liga Federal 2026, que se disputará en San Juan, en febrero próximo. Cabe recordar que las tricolores ya se encuentran clasificadas a la Liga Argentina femenina y los Chivos a la Liga Federal masculina.

En mujeres, Bahiense del Norte aseguró su boleto a los cuartos de final de la competencia luego de aprovechar la deserción de Olimpo, que, al igual que las tricolores y Liniers estaban clasificadas por haber terminado entre las 6 mejores de la etapa regional zona sur (Li.Ce.Bo). Las aurinegras se dieron de baja del certamen a 48 horas de iniciarse la competencia.

El tricolor integra el grupo A junto a Náútico San Pedro (4º de la Li.No.Bo), con quien se enfrentará hoy a las 14.45 en cancha de Racing.

Por su parte, las Chivas integran la zona D junto a Ciudad de Luján (subcampeón del norte) y Ricardo Gutiérrez de Arrecifes (6º del norte) y jugarán los dos encuentro en cancha de San Martín de Sierras Bayas. El debut será a las 10 ante el elenco lujanense , mientras que a las 12.30 cruzará ante las arrecifeñas. Los dos mejores de la zona avanzarán a los cuartos de final.

Las demás zonas están integradas por los siguientes equipos:

*Zona B: Club Junín, Pueblo Nuevo de Olavarría y Tempestad de San Antonio de Areco.

*Zona C: Once Unidos de Mar del Plata, Regatas de San Nicolás y Juventud Unida de Tandil --quien reemplazará a Mar Chiquita Voley--.

Por su parte, en la rama masculina, Liniers es el único representante bahiense que obtuvo el boleto a la máxima cita provincial, tras culminar cuarto en la fase regional.

El Chivo integrará la zona B junto al campeón del Norte, Argentino de Alfonzo, y Tempestad de San Antonio de Areco (llega como 5º preclasificado del norte). El debut será a las 11.15 frente al conjunto arequero, mientras que a las 13.45 chocará ante el elenco alfonzeño. Los dos mejores de la zona avanzarán a los cuartos de final.

Las demás zonas están integradas por los siguientes equipos:

*Zona A: Once Unidos, Azul Voley y Náutico San Pedro.

*Zona C: Banco Provincia de Mar del Plata, Sarmiento de Junín y Cedetalvo de Mar del Plata.

*Zona D: Somisa de San Nicolás, Pueblo Nuevo y Mariano Moreno de Olavarría --reemplaza a Regatas de San Nicolás--.

Esta tarde, luego de culminar los partidos de grupos, se disputarán los cuartos de final (a las 17.30 las mujeres y a las 19.15 los varones), mientras que mañana se disputarán las semifinales y finales de cada rama.