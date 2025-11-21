Dan charla-taller sobre prevención de la depresión infantojuvenil y el suicidio
Organizada por ATE Punta Alta, mañana, en el salón de Urquiza al 300.
La Asociación Trabajadores del Estado seccional Punta Alta organizó para mañana una charla-taller de salud mental sobre prevención de la depresión infantojuvenil y el suicidio.
Será a las 17, en el salón de Urquiza 375, de forma libre y gratuita para toda la comunidad.
Estará a cargo del licenciado en Psicología Alejandro Aparicio, la psicóloga Social Clínica Marcela Schmith, la licenciada en Psicopedagogía Julieta Pichel, la psicóloga social Mónica Beatriz Mendez y la estudiante de Licenciatura en Psicopedagogía Laura Valdez.
"Este encuentro busca abrir un espacio de reflexión y brindar herramientas para la detección temprana y la prevención, acompañando a niños, adolescentes y sus familias desde el rol que cada uno ocupa. Porque cuando la palabra circula, también lo hace el cuidado", indicaron desde ATE local.